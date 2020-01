Juventus, Buffon avverte: «L’Udinese è in salute, servirà cattiveria giusta» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Gianluigi Buffon mette in guardia la Juventus dall’Udinese: ecco il commento del portiere sull’avversario dei bianconeri in Coppa Italia Gianluigi Buffon, intervenuto ai canali ufficiali dei bianconeri, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita di Juventus-Udinese. Ecco le parole del portiere sulla gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia. SULLA SFIDA – «Una gara pericolosa contro una squadra in grande salute. Va presa con la giusta attenzione e va giocata con cattiveria agonistica giusta, perché alla fine è sempre un trofeo, una gara secca e la squadra che andiamo ad incontrare vive un ottimo momento». SULL’ULTIMO INCONTRO – «Ci insegna che se stacchiamo il piede dall’acceleratore rischiamo, perché alla fine nel secondo tempo con L’Udinese 5-6 opportunità da rete le hanno avute. Finché lo fai sul 3-0 può anche andare bene, se lo ... Leggi la notizia su calcionews24

