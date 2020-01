Inter, blitz per Eriksen e Giroud. Ausilio: «C’è fiducia in generale» (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il direttore sportivo dell’Inter Ausilio ha parlato di ritorno dal viaggio a Londra per la trattativa legata a Eriksen Il direttore sportivo Piero Ausilio ha fatto il punto della situazione in casa Inter dopo il blitz a Londra per Christian Eriksen e Olivier Giroud. «Non ci sono novità. I tifosi devono avere fiducia in quello che sta facendo la squadra, perché sta cercando di fare le cose al meglio. Eriksen e Giroud? Abbiamo fiducia in generale, non solo per questi due giocatori. Se ci sarà la possibilità di migliorare questa squadra, lo faremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

