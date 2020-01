Il governo ha deciso: revocherà la concessione ​​​​​​​alla società Autostrade (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo mesi di confronto anche Conte sposa la linea del grillino Di Maio. Ma nella maggioranza non c’è pieno accordo. Le perplessità del Tesoro Leggi la notizia su ilsecoloxix

TgLa7 : Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna) Fayez Al-#Serraj, una volta saputo della presenza a Roma d… - Pierfanze208 : RT @GiancarloDeRisi: Stretta dell'Austria sul velo alle adolescenti. Il cancelliere Sebastian Kurz al Financial Times: 'Pronti al divieto a… - giulianotengat1 : RT @Gentediliguria: UN PÒ PER UNO IN BRACCIO A MAMMA Sotto a chi tocca. -