Ikea ritira uno dei propri prodotti: rilascia eccessive quantità di sostanze chimiche, potenzialmente cancerogeno (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Ikea invita tutti i clienti che hanno acquistato un bicchiere da viaggio Troligtvis riportante la dicitura “Made in India” a non utilizzarlo. Recenti test effettuati indicano che il prodotto può rilasciare sostanze chimiche in quantità superiori ai limiti stabiliti. Ikea, quindi, invita i clienti a riportare il bicchiere da viaggio al più vicino negozio Ikea, dove riceveranno un rimborso completo. Il bicchiere da viaggio Troligtvis è in vendita dal mese di agosto 2019. Ikea invita i clienti che hanno acquistato uno di questi bicchieri da viaggio con la dicitura “Made in India” a riportare il prodotto al negozio Ikea più vicino, dove riceveranno un rimborso completo. Non è richiesto lo scontrino fiscale.L'articolo Ikea ritira uno dei propri prodotti: rilascia eccessive quantità di sostanze chimiche, potenzialmente cancerogeno Meteo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

SkyTG24 : Ikea ritira dal mercato il bicchiere da viaggio Troligtvis - zazoomblog : Ikea ritira bicchiere da viaggio: ecco perché - #ritira #bicchiere #viaggio: #perché - misiagentiles : RT @FattoAlimentare: #Ikea ritira dal mercato i bicchieri da viaggio Troligtvis “Made in India”: può rilasciare #ftalati nelle bevande http… -