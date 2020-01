Guida Tv giovedì 16 gennaio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Programmi Tv di giovedì 9 gennaio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 12×02 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 2 ore 21:05 Parma – Roma ottavi Coppa Italia Rai 3 ore 21:20 Stati Generali (ultimo appuntamento, anticipazioni) Canale 5 ore 21:40 Cado dalle nubi Rete 4 ore 21:30 Diritto e Rovescio Italia 1 ore 21:20 Batman v Superman: Dawn of Justice La7 ore 21:15 Piazzapulita Tv8 ore 21:30 Innocenti bugie Nove ore 21:30 Clandestino Spagna Sky Uno ore 21:15 Masterchef Italia 9×09-10 (qui le anticipazioni) Real Time ore 21:15 Rivelo con Stefano Bettarini (qui le anticipazioni) Serie Tv e Film in Tv giovedì 16 gennaio Le Serie Tv in Chiaro Rai 1 ore 21:25 Don Matteo 12×02 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Criminal Minds 12×04-05-06 Giallo ore 21:10 Jack Taylor 1aTv 3×03 (qui le anticipazioni) Top Crime ore 21:10 Il ... Leggi la notizia su dituttounpop

juanparis24 : RT @VolleyLube: Meno uno e si torna in campo! Domani (ore 20.30) la prima gara del 2020 e la prima volta da campioni del Mondo all'Eurosuol… - VolleyLube : Meno uno e si torna in campo! Domani (ore 20.30) la prima gara del 2020 e la prima volta da campioni del Mondo all'… - SucamLa : RT @mariadicuonzo1: Oggi dev’essere #giovedì Non sono mai riuscito a capirli, i giovedì In quel particolare giovedì, qualcosa si muoveva… -