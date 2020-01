Grande Fratello VIP 4: Adriana Volpe attacca la Rai e le sue clausole di licenziamento (Di giovedì 16 gennaio 2020) Nella terza puntata del 15 gennaio del Grande Fratello Vip 4 sono state affrontate molte polemiche… e ne è nata una del tutto inaspettata. A lanciare questa nuova onta è la conduttrice Adriana Volpe nel corso di una commovente discussione sulla voglia di maternità di Antonella Elia. Invocata sull’argomento in quanto madre, la ex padrona di casa di Mezzogiorno In Famiglia ha tirato fuori un faccenda che evidentemente aveva in sospeso con la Rai da troppo tempo. Nel dettaglio, Adriana Volpe ha spiegato in diretta al Grande Fratello VIP 4 che in passato la Rai le aveva chiesto di firmare dei contratti di lavoro con una clausola piuttosto bizzarra: l’azienda si riservava il diritto di licenziare in tronco una artista nel momento in cui veniva accettata un congedo per maternità, stando alle sue parole. Adriana Volpe contro la Rai: le dichiarazioni al Grande Fratello ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

