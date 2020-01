Figliomeni: stop auto diesel a Roma non è giustificato (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “La qualita’ dell’aria non migliora, e il Campidoglio che fa? Prosegue con la sua stretta sulle macchine diesel, anche per le diesel green fino a venerdi’ compreso, per arrivare a domenica prossima che sara’ la prima delle ecologiche dell’anno”. “Torniamo a ribadire che siamo a favore di un ambiente sano in cui vivere ma la decisione della Raggi di limitare la circolazione di tutte le auto diesel appare del tutto ingiustificata da un punto di vista scientifico, senza nessun vantaggio ambientale per la citta’ ma soltanto penalizzante per i cittadini”. “E’ ovvio che dopo alcuni giorni di blocco i valori del Pm 10 scenderanno ma e’ una soluzione tampone. Le misure che la Giunta grillina deve mettere in campo sono ben altre, a cominciare dal potenziamento e rinnovamento del trasporto pubblico locale ... Leggi la notizia su romadailynews

