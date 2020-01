FIFA eClub World Cup 2020: le finali a Milano con i team italiani Team QLASH, AS Roma e Mkers a caccia della vittoria (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Oggi FIFA ha annunciato che la FIFA eClub World Cup si svolgerà a Milano dal 7 al 9 febbraio, con le migliori 24 squadre al mondo che si batteranno per il titolo. I cinque round di qualificazione online hanno decretato i 24 migliori Team che, dopo una qualificazione con 190 squadre provenienti da tutto il pianeta, potranno competere per la vittoria finale proprio nell'evento di Milano. I dettagli nel comunicato ufficiale:Per la prima volta in Italia, la FIFA eClub World Cup - il più importante evento competitive di FIFA per club - vedrà la partecipazione di tre squadre italiane: Mkers, AS Roma e Team QLASH si sfideranno contro le altre 21 squadre provenienti da Messico, Germania, Inghilterra, Spagna, Francia, Giappone, Stati Uniti e tanti altri paesi. L'elenco ufficiale dei Team finalisti è disponibile sul sito ufficiale. L'evento vedrà anche la partecipazione di alcuni dei migliori ... Leggi la notizia su eurogamer

