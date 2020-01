Festa di Sant’Antuono: il premio “Historia Loci” a due maceratesi doc (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIstituito dall’Associazione Sant’Antuono & le Battuglie di Pastellessa nel 2012 per un riconoscimento nei confronti di persone ed enti che contribuiscono in modo fattivo alla salvaguardia, alla trasmissione e alla valorizzazione della Festa di Sant’Antuono, il premio “Historia Loci” quest’anno è stato dato ad ex equo a due maceratesi doc ovvero Luigi Nacca e Mattia Celato. Celato, classe 1936, è nel comitato dal 1967 e ancora oggi si impegna nelle attività tradizionali della Festa come la ‘Questua’ e la ‘Riffa’. Nacca, classe 1940, invece è nel comitato dagli anni 80 e si occupa anche lui ancora delle attività tradizionali della Festa. I due saranno impegnati domani, 16 gennaio 2020, perchè dalle 9 inizierà a girare per le strade di Macerata Campania, provincia di Caserta, il Carro per la raccolta dei beni come ... Leggi la notizia su anteprima24

Festa Sant’Antuono : ecco i nomi dei 18 carri che sfileranno a Macerata Campania : Tempo di lettura: 2 minutiCi siamo quasi, il countdown per la Festa di Sant’Antuono è cominciato e c’è già il primo risultato ufficiale: 18 sono le battuglie di Pastellessa che prenderanno parte all’edizione 2020 dell’attesissima Festa che avrà luogo a Macerata Campania, in provincia di Caserta. Si tratta di uno degli eventi più importanti della Regione Campania e che ogni anno accoglie migliaia di visitatori provenienti non solo ...

DoveSiVaQuestaS : Torna a Macerata Campania “Paese della Pastellessa” la Festa di Sant’Antuono, uno degli eventi più importanti nel p… - NewsCronacaCE : Accensione dei falo' per la festa di Sant'Antuono del 17 gennaio 2020 - Massimiliano5S : A Vietri la Festa dei Ceramisti coincide con Sant’Antuono, ecco la leggenda -