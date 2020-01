Coppia fuori dall’ordinario (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Shane Burcaw e Hannah Aylward condividono video sulla loro relazione da più di un anno. Sembra abbastanza normale, perché attualmente molte coppie lo fanno, ma loro sono molto speciali. Shane ha un’atrofia muscolare spinale, una condizione che non gli consente di camminare o usare le braccia. Hannah, invece, è una nuotatrice e gode di ottima salute. Questa Coppia ha voluto mostrare al mondo che l’amore, quando è vero, supera tutti gli ostacoli. Sulla loro pagina Facebook chiamata “Squirmy and Grubs”, possiamo vedere la vita di questa Coppia. A partire dalla loro routine di Coppia sia al mattino che alla sera, comprese le loro affinità e le cose che condividono come due esseri che si amano. Hannah e Shane si incontrarono su Internet e iniziarono ad avere appuntamenti virtuali, finché non decisero di trasferirsi insieme a Minneapolis, dove Hannah studia ... Leggi la notizia su bigodino

EleDiCiesco : RT @Gobba841: La coppia d' oro d'Europa, fuori dall'Europa ?????????? - emmpad2 : RT @Gobba841: La coppia d' oro d'Europa, fuori dall'Europa ?????????? - AlbertoKulca : @ordnasselA___90 si coppia d'oro fuori dal cazzo in Europa ??goduria #anala -