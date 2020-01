Chiamate call center: arriva la notizia che fa tutti felici (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Chiamate call center, in arrivo una novità che fermerebbe il telemarketing selvaggio. Una notizia che fa felici milioni di italiani costantemente importunati a ogni ora. Chiamate call center, è in arrivo una grande notizia per le tante persone importunate dal fenomeno. Ovvero la possibilità di dire stop a queste Chiamate selvagge che arrivano continuamente e a … L'articolo Chiamate call center: arriva la notizia che fa tutti felici proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

MarinelloSeby : Sarebbe ora!!! - CaressaGiovanni : La fine di un incubo? Call center, stop alle chiamate indesiderate anche sui cellulari -