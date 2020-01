Beautiful anticipazioni: Flo tace e copre Reese, fino a quando durerà il suo silenzio? (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 16 gennaio 2020? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Ancora tanto dolore per Hope che, nonostante si senta consolata da Liam e dalla sua famiglia soffre ancora per la morte della piccola Beth. Mai potrebbe immaginare che la sua bambina in realtà si trova a pochi passi da lei e che sta persino per essere adottata…Liam chiede a Hope di mettere via la foto della bambina ma si rende conto che sua moglie al momento non è ancora pronta per dire addio alla piccola Beth…Reese ammette con Flo di aver preso una scelta sbagliata con la piccola Beth ma al momento non ha molto da fare: può solo trovare una casa per Phoebe. Flo non conosce ancora tutta la verità sulla bambina e decide quindi di continuare ad aiutare il dottoe con la piccola dicendo a Steffy, ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

