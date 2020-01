Adriana Volpe attacca la Rai: “Il lavoro non ti aiuta a essere madre” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Al Grande Fratello Vip si accende un intenso dibattito sul delicato tema della maternità. Antonella Elia in settimana aveva esternato il suo malcontento per non essere riuscita a diventare madre, sfogandosi e raccontando la sua esperienza ad alcuni coinquilini. Questa sera anche Adriana Volpe racconta la sua personale esperienza, attaccando duramente i contratti Rai ai quali era sottoposta fino a qualche anno fa. Antonella Elia: “Ero incapace di immaginare la maternità“ Antonella Elia viene convocata da Alfonso Signorini in disparte dai suoi coinquilini nella Casa del Grande Fratello Vip. La showgirl in settimana è stata protagonista di forti confessioni inerenti alla sua mancata maternità e, in diretta, riprende il discorso dichiarando: “Prima ero solo spinta verso la sopravvivenza più bieca. Il mio istinto era sopravvivere io a tutti i costi e realizzare quello che mi dava più ... Leggi la notizia su thesocialpost

