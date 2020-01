Tragedia sfiorata sull’A14: tir imbocca l’autostrada contromano (Di martedì 14 gennaio 2020) Un tir ha imboccato l'autostrada A14 contromano all'altezza del casello di Atri - Pineto, in Abruzzo, nel tratto interessato da settimane da code e rallentamenti per i restringimenti di carreggiata. Il camion contromano ha suscitato sgomento tra gli automobilisti, ma fortunatamente non si è verificato nessun incidente. Leggi la notizia su fanpage

