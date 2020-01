Superbatterio New Delhi, Saccardi: “Rete microbiologia clinica” (Di martedì 14 gennaio 2020) Sul tema “dell’antibiotico-resistenza stiamo predisponendo una delibera per la realizzazione della nuova rete regionale di microbiologia clinica”. Lo ha detto, anche riguardo al Superbatterio New Delhi, l’assessore al diritto alla salute, Stefania Saccardi, rispondendo a un’interrogazione in Consiglio regionale del consigliere della Lega, Jacopo Alberti. La delibera, spiega l’assessore Saccardi “una volta approvata, mi auguro entro il mese corrente, rendera’ il sistema sanitario ancora piu’ performante garantendo ai cittadini analisi microbiologiche in tempi rapidi ed effettuate con le migliori tecnologie. E’ intenzione dell’assessorato di portare in Giunta la delibera in tempi brevi”. L’assessore Saccardi ha concluso dicendo che nel 2020 “l’impegno della Regione Toscana sul contrasto di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

