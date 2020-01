Strage della Solfatara, rito abbreviato per 7 imputati: sentenza il 17 marzo (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 8 minutiCom’era prevedibile – rischiano una pena molto pesante – hanno richiesto “e ottenuto” tutti il rito abbreviato i sette imputati per il disastro della Solfatara, il cui processo si è aperto quest’oggi, martedì 14 gennaio 2020, presso il Palazzo di Giustizia di Piazza Cenni, avanti al Gup del Tribunale di Napoli, ottava sezione penale, dott.ssa Egle Pilla: in aula c’erano ovviamente anche i due Pubblici Ministeri titolari del procedimento penale, le dott.sse Anna Frasca e Giuliana Giuliano, gli avvocati difensori e l’Avv. Vincenzo Cortellessa, del Foro partenopeo, il quale, con il collega Avv. Prof. Alberto Berardi, del Foro di Padova, e con Studio3A-Valore S.p.A., assiste le parti offese. Alla sbarra i vertici della “Vulcano Solfatara srl”, la società che gestisce il sito naturalistico di Pozzuoli (da allora chiuso) dove il 12 settembre 2017 ... Leggi la notizia su anteprima24

Tg3web : È stato condannato all'ergastolo l'ex terrorista nero Gilberto Cavallini, nel processo sulla strage della stazione… - Mari19660 : RT @ABosurgi: Non è questione che si dispiacciono ad ammetterlo, è semplicemente che non gli conviene farlo. Chiedere scusa può avere un co… - NemesiEX : RT @ABosurgi: Non è questione che si dispiacciono ad ammetterlo, è semplicemente che non gli conviene farlo. Chiedere scusa può avere un co… -