Startlist Tour Down Under 2020: tutti i partecipanti, presenti Viviani, Ulissi e Battistella (Di martedì 14 gennaio 2020) Mancano pochissimi giorni all’inizio ufficiale della stagione World Tour 2020 che si aprirà, come ogni anno, con il Tour Down Under, la breve corsa a tappe australiana in programma dal 21 al 26 gennaio, e preceduta dalla Schwalbe Classic di Adelaide del 19 gennaio. Ci saranno al via grandissimi nomi della scena internazionale; alcuni di essi riconfermati nelle squadre del 2019, altri con nuove casacche. Tra velocisti, uomini da classifica e attaccanti, andiamo a scoprire la Startlist del Tour Down Under 2020 e le sue stelle. Il campione europeo Elia Viviani è pronto al suo debutto con la Cofidis, e grazie al supporto di Simone Consonni e Fabio Sabatini, sarà il primissimo punto di riferimento per gli altri sprinter, nonché il candidato numero uno per le volate di gruppo in terra australiana. Anche se dovrà fare i conti con il padrone di casa Caleb Ewan (Lotto Soudal), il campione ... Leggi la notizia su oasport

