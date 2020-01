Sondaggi elettorali TP: fiducia, Salvini e Meloni davanti a Conte (Di martedì 14 gennaio 2020) Sondaggi elettorali TP: fiducia, Salvini e Meloni davanti a Conte Elezioni in Emilia Romagna, Libia e Iran. Questi i temi affrontati dagli ultimi Sondaggi elettorali di Termometro Politico ed illustrati da Gianluca Borrelli, presidente e fondatore di TP, durante la puntata di Coffee Break del 10 gennaio. Le intenzioni di voto di Tp registrano un sensibile calo per la Lega che scende dal 35,2 di fine dicembre al 33,1%. Torna al segno più il Partito Democratico che passa dal 18,5 al 19,1%. Anche il Movimento 5 Stelle, nonostante le sommosse interne, ha un rimbalzo positivo (+0,7) e si attesta al 16,1%. Nel centrodestra prosegue la crescita di Fratelli d’Italia che arriva ora a sfiorare l’11% (10,7). Bene anche Forza Italia che incrementa il suo consenso dello 0,8 al 6,1%. Rimane inchiodata al 4,9% Italia Viva. Tra i piccoli partiti, i Sondaggi elettorali di Tp rilevano ... Leggi la notizia su termometropolitico

