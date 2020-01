Smog: Regione Lombardia valuta giovedì misure di secondo livello (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Regione Lombardia valuterà giovedì prossimo l’attivazione delle misure temporanee di secondo livello per contrastare l'emergenza Smog. “L'amministrazione cittadina, come annunciato dall’assessore comunale, Marco Granelli, può anticipare misure emergenziali, perché le no Leggi la notizia su liberoquotidiano

c_appendino : Perché la Regione Piemonte, guidata dal Presidente @Alberto_Cirio, non rimborsa una quota del bollo auto (tassa reg… - ClaudioZavatti1 : RT @c_appendino: Perché la Regione Piemonte, guidata dal Presidente @Alberto_Cirio, non rimborsa una quota del bollo auto (tassa regionale)… - GiorgioArduino : ... L'unione fa la forza. Good Idea. -