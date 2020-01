Serena Enardu allo scoperto. Parla di Pago ed è pronta a tutto. Cosa sta succedendo (Di martedì 14 gennaio 2020) Una notizia che adesso cambia le carte in tavola. A darla è Serena Enardu, da mesi al centro delle polemiche per la sua storia tormentata con Pago iniziata l’estate scorsa a Temptation Island. Per chi non lo ricordasse la coppia si era detta addio dopo 7 anni al termine del programma. Un addio difficile e burrascoso che ora però si apre a scenari inaspettati. Serena Enardu è tornata a Parlare dell’ex fidanzato Pago in una diretta su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne ha fornito nuove spiegazioni e dettagli sulla sua breve incursione nel reality show di Canale 5. Serena ha confidato che sia lei sia Pacifico Settembre – questo il vero nome del cantante – sono molto cambiati dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. Continua dopo la foto Per questo Serena è convinta più che mai di voler aspettare Pago e se l’artista le concederà il perdono la loro relazione sarà completamente ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

