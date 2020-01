Scoperte in Cina 100 nuove piante medicinali (Di martedì 14 gennaio 2020) Salute e ricerca vanno di pari passo: in Cina nel 2019 sono state Scoperte un centinaio di nuove specie di piante mediCinali. Lo afferma un’indagine sulla farmacologia cinese condotta dall’Amministrazione Nazionale di MediCina Tradizionale Cinese. Secondo lo studio, tra le nuove specie Scoperte, quasi il 60 per cento ha valore mediCinale, sulla base di un’analisi preliminare riferita alla mediCina cinese. Nel periodo sono avvenute anche diverse Scoperte tassonomiche e nuove registrazioni nel prontuario mediCinale tradizionale. Ad oggi, la Cina ha registrato a livello nazionale informazioni circa specie e distribuzione relative a quasi 13.000 piante mediCinali selvatiche, tra cui 3.150 specie endemiche. Condotta nel 2011, l’indagine ha coperto piu’ di 2.600 aree amministrative a livello di contea in 31 regioni a livello provinciale in tutta la Cina. Il ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

