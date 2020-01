Rosa Perrotta: tutta la verità sulla presunta crisi con Pietro Tartaglione (Di martedì 14 gennaio 2020) Su Instagram Rosa Perrotta fa chiarezza sui rumors diffusi sui social in queste settimane in merito a una crisi con il compagno Pietro Tartaglione. L’influencer chiede pubblicamente di riportare le sue dichiarazioni in nome della verità. Rosa Perrotta spiega l’origine dei rumors sulla crisi con Pietro Tutto nasce da un’intervista rilasciata dall’ex tronista di Uomini e Donne al settimanale Chi, in cui Rosa spiega le difficoltà di mantenere le stesse abitudini di coppia dopo la nascita del figlio Dodo, una realtà comune a molte relazioni che non comporta necessariamente una crisi di coppia, come ha specificato Rosa sui social. A una domanda posta su Instagram da parte di un/una follower sul rapporto con il compagno Pietro, la Perrotta risponde mettendo in chiaro le cose: “I titoli per invogliare le persone a leggere vanno bene… Però poi c’è la verità detta in un’intervista fatta a ... Leggi la notizia su thesocialpost

blogtivvu : Rosa Perrotta smentisce crisi con Pietro Tartaglione e fa delle precisazioni - zazoomblog : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione In Crisi? La Verità Della Coppia! - #Perrotta #Pietro #Tartaglione #Crisi? - lovingkiedis : RT @nmrpmv: ma questa rosa perrotta ha qualche rotella fuori posto? -