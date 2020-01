Previsioni Meteo Aeronautica Militare: dal weekend piogge diffuse e nevicate (Di martedì 14 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per domani e per i prossimi giorni, fino al 20 Gennaio 2020. Domani al Nord annuvolamenti compatti sulla Liguria e sulla porzione più occidentale dell’Emilia-Romagna con deboli piogge associate; estesa nuvolosità medio-bassa e stratiforme sulle aree pianeggianti e pedemontane con foschie dense e nebbie, in temporaneo diradamento nelle ore centrali della giornata; altrove cielo sereno o poco nuvoloso, con al più transito di spesse velature. Centro e Sardegna: addensamenti consistenti sulla Toscana settentrionale con deboli piovaschi associati; cielo sereno o poco nuvoloso altrove, salvo nuvolosità più consistente attesa già dal mattino sull’isola e dal pomeriggio sulle restanti zone toscane. Sud e Sicilia: condizioni di bel tempo, a parte un po di nubi basse e stratiformi che ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

