Pd, il piano strategico in cinque punti (Di martedì 14 gennaio 2020) “Proporremo al governo un vero e proprio piano strategico per l’Italia: 5 obiettivi politici con misure concrete da adottare”. Così Nicola Zingaretti al seminario Pd in vista della verifica. In sintesi i pilastri, illustrati dal leader dem, sono: rivoluzione verde per tornare a crescere, Italia semplice per sburocratizzare a favore di imprese e cittadini, Equity Act per parità salariale uomo-donna ed equilibrio nord-sud, aumento della spesa per l’educazione, piano per la salute e l’assistenza.Questo il documento finale: OGGI PER UN DOMANIPer un piano strategico per l’Italia 4 Pilastri su cui poggiare l’Italia di domani 1. Crescita e ambiente, per coniugare la questione ambientale e la questione sociale2. Lavoro3. Conoscenza4. Comunità 5 obiettivi e misure oggi per l’Italia di ... Leggi la notizia su huffingtonpost

