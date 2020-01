Palermo, scoperti falsi invalidi: due arresti per truffa all’Inps. Le intercettazioni: “Il regalo per me c’è?”. “Te lo faccio” (Di martedì 14 gennaio 2020) Scambio di favori, rapporti inopportuni e vantaggi di varia natura. Tutto per essere certificati come “invalidi”, truffando così l’Inps, il’Istituto nazionale previdenza sociale. È il sistema illecito scoperto dalla Guardia di finanza di Palermo che ha portato all’arresto di due persone e al sequestro di 100mila euro. L’accusa è, a vario titolo, di truffa ai danni dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di contributi pubblici, falsità ideologica e traffico di influenze illecite. Secondo quanto ricostruito dai militari, numerosi soggetti, in cambio di cospicue somme di denaro, hanno ottenuto indennità previdenziali e/o assistenziali, in realtà non spettanti. Le intercettazioni hanno permesso di ricostruire il sistema: gli indagati cominciavano con la ricerca dei “potenziali clienti”, individuando coloro che apparivano “bisognosi” e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

