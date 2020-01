Lorella Cuccarini su Amadeus a Sanremo 2020: “Vederti all’Ariston è…” (Di martedì 14 gennaio 2020) La vita in diretta, Lorella Cuccarini manda un messaggio ad Amadeus: “Vederti a Sanremo 2020 è una gioia!” Giornata importantissima quella di oggi per il Festival di Sanremo condotto da Amadeus: alcune ore fa si è infatti svolta, come da tradizione all’interno dello storico Teatro del Casinò Municipale della città ligure, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della kermesse canora che andrà in onda dal 4 all’8 febbraio su Rai1, durante la quale sono state finalmente svelate, in via definitiva, tutte le donne che affiancheranno il padrone di casa alla conduzione. E anche Lorella Cuccarini ha voluto dire la sua sul prossimo Festival della canzone italiana. A La vita in diretta, dopo aver mandato in onda un servizio registrato da una sua inviata che ha intervistato Amadeus a Sanremo, rivolgendosi proprio a lui, tra gli applausi del pubblico presente nello ... Leggi la notizia su lanostratv

gstelluti : RT @fasulo_antonio: #JaneFonda e #JoaquinPhoenix vengono arrestati per aver manifestato e preso posizione in merito ai cambiamenti climatic… - callthewild : RT @mchiarissima: Trovate le differenze tra Jane Fonda e JoaquinPhoenix che vengono arrestati per manifestazioni sul clima e Lorella Cuccar… - follow_lia : Oggi sono rimasta a casa e ho scoperta che Lorella Cuccarini Presenta #lavitaindiretta Ma come fate a sorbirvi una… -