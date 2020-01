Inter: la discontinuità del pressing di Conte (Di martedì 14 gennaio 2020) In avvio di gara, l’Inter di Conte prova ad aggredire in avanti. Dopo pochi minuti, altezza ed intensità del pressing però calano Le partite dell’Inter di Conte seguono ormai lo stesso schema. Ad inizio gara, i nerazzurri approcciano con tanta intensità aggredendo in avanti. Un esempio nella slide sopra, con Godin che segue Gomez e Candreva che si alza su Gosens. Tanta densità in zona palla, con l’Atalanta che ha poche soluzioni di passaggio pulite in verticale. Col passare dei minuti, l’intensità però cala e i nerazzurri si schiacciano dietro. Non si riesce a pressare con insistenza in avanti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

mckillbill : @dydsix Kessie è il classico prodotto del sistema Gasperini, mezzala alla Guarin per indisciplina tattica e discont… - MichelediMart : @FabrizioDamian2 Eppure oggi sono stati ottimi nella prima mezz'ora. Peccano di discontinuità a volte nell'arco deg… -