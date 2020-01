Incidente metro Napoli, De Magistris: ‘Una giornata difficile per la città’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Il sindaco di Napoli è intervenuto nella trasmissione "Mattina 9" per parlare dell'Incidente fra i tre treni della Linea 1 della metropolitana avvenuto questa mattina. "Il primo pensiero va ai feriti", ha spiegato Luigi De Magistris, "giornata difficile per la paura ed il ferimento di queste persone, ma anche per quello che è il futuro del trasporto su ferro della nostra città" Leggi la notizia su fanpage

Agenzia_Ansa : #Scontro fra treni della #metro a #Napoli: macchinista sotto choc e 9 feriti lievi. Incidente intorno alle 7 appena… - Agenzia_Ansa : #Scontro fra treni della #metro a #Napoli: cinque feriti in ospedale, nessuno grave. L'incidente, intorno alle 7 ap… - SkyTG24 : Napoli, le immagini dei treni della metro coinvolti nell'incidente. FOTO -