Il mondo che non vogliamo (Di martedì 14 gennaio 2020) “Sorry, we missed you” è quello che viene scritto sull’avviso che i corrieri a domicilio lasciano nella buca della posta quando non trovano i clienti. Fare il corriere, oggi, è uno dei tanti “lavoretti” della Gig Economy. Il lavoro è sempre on demand, ovvero a chiamata, occasionale, temporaneo. E “Tu non lavori per noi, lavori con noi”.Quindi sei solo e in competizione con gli altri. Ci guardiamo in cagnesco mentre consegniamo la nostra vita alle ragioni di un mondo nel quale il valore degli affetti si affievolisce nel tempo, perché conta solo correre senza pause. Un sistema che, superato l’entusiasmo iniziale legato ad aver abbandonato lo status di disoccupato, poco alla volta opprime le vite delle persone, spogliandole della loro personalità e comprimendo ogni sentimento di riscatto sociale.I ... Leggi la notizia su huffingtonpost

