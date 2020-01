Grande Fratello Vip, chiesta squalifica per altri 3 concorrenti (Di martedì 14 gennaio 2020) Ha avuto vita breve anzi brevissima Salvo Veneziano all’interno della casa del Grande Fratello Vip, squalificato ieri per decisione degli autori del reality che hanno deliberato sulle parole sessiste espresse dal concorrente. Ma lo scenario, all’indomani della squalifica, potrebbe cambiare ancora e per quelle parole Salvo Veneziano potrebbe non essere l’unico allontanato dalla casa. Grande Fratello Vip: Salvo fuori dalla casa Si leva un coro fuori dalla porta rossa della casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che vuole la squalifica non del solo concorrente Salvo Veneziano per quelle parole espresse nei confronti di Elisa De Panicis. Parole ingiuriose che non trovano in alcun modo alcuna giustificazione e che non devono essere scusate: “Si merita due schiaffi da spezzargli la colonna vertebrale, da staccargli la testa. Quella è da scannare“, ha così chiosato Salvo ... Leggi la notizia su thesocialpost

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -