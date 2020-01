Genitori sventano truffa dello specchietto ai danni del figlio (Di martedì 14 gennaio 2020) Giovanni Vasso La famiglia avverte i poliziotti del presunto incidente del figlio a cui hanno chiesto 200 euro per il sinistro, gli agenti intervengono e arrestano due persone Tentano la truffa dello specchietto al figlio ma proprio mentre lui sta prelevando dal bancomat i soldi richiesti, i Genitori la sventano facendo arrivare sul posto i poliziotti. È accaduto a Salerno, dove sono finite in manette due persone. Tutto s’è verificato nel centro della città campana. Il giovane, alla guida della sua automobile, è stato bruscamente fermato dalla coppia di presunti truffatori. Lo hanno bloccato e gli hanno chiesto conto e ragione di una presunta collisione tra la sua e l’auto sulla quale viaggiavano loro. Il ragazzo, che non s’era accorto di nulla (anche perché mai s’era verificato lo scontro...), è stato convinto a risarcirli per le “vie buone”. Un piccolo risarcimento, giusto ... Leggi la notizia su ilgiornale

