Francesca Cipriani fa una rivelazione intima: “Ecco da quanto non faccio sesso” (Di martedì 14 gennaio 2020) Francesca Cipriani torna a far parlare di sé e della sua situazione sentimentale. Al momento la giovane showgirl si professa single, ma è costantemente alla ricerca del vero amore. La protagonista del programma La Pupa e il Secchione e Viceversa, ha raccontato alcuni aspetti della sua vita a Rai Radio 1. Ospite di Un Giorno da Pecora ha rivelato di aver ricevuto da poco una proposta di matrimonio. Un suo ex le ha offerto un anello di fidanzamento. Proposta che ha rifiutato e che l’ha portata a lasciarlo. Perché ha rifiutato?: Cerco una persona vera, di cui mi possa fidare, mentre ultimamente ho incontrato molte persone false. Esigo rispetto e sono stata trattata nel modo sbagliato da qualcuno negli ultimi tempi, ma con me hanno capito male. Francesca Cipriani ha poi ammesso di avere molti corteggiatori: Ma nessuno è adatto a me. Pensavo che uno di questi si potesse ... Leggi la notizia su trendit

