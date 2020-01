Errore Inps, tagli ingiusti sulle pensioni di gennaio: come rimediare (Di martedì 14 gennaio 2020) Triste sorpresa a gennaio per alcuni pensionati. A causa di un Errore dell’Inps, infatti, almeno 100.000 persone hanno ritrovato una cifra più bassa nell’assegno erogato dall’Istituto. Quando i funzionari se ne sono accorti, però, era troppo tardi per intervenire immediatamente. In cosa ha sbagliato l’Inps? Nonostante l’Inps abbia già assicurato di aver corretto l’Errore, le domande sono molte. Com’è stato possibile? E soprattutto, cosa bisogna fare per ricevere la quota mancante? Per la seconda domanda, la risposta è niente. Il rimborso, infatti, avverrà in maniera automatica probabilmente già a partire dall’erogazione del prossimo mese, come dichiara lo stesso ente Inps: “Dal mese di febbraio sarà ripristinato il pagamento dell’importo corretto e verrà restituito quanto recuperato sulla mensilità di gennaio 2020”. Per la prima domanda, invece, la risposta è più articolata. ... Leggi la notizia su thesocialpost

