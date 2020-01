E se PS5 avesse lo stesso aspetto di Xbox Series X? (Di martedì 14 gennaio 2020) Mentre Microsoft ha deciso di svelare al mondo l'aspetto della sua Xbox Series X, Sony non ha ancora rivelato ai numerosi fan in attesa quale sarà il look di PS5.Fino a questo momento, le uniche immagini che circolano in rete di PS5, ci mostrano il particolare devkit a forma di V, ma nessuno sa quale sarà l'aspetto della console nella sua versione finale.Nell'attesa del reveal, un gruppo di fan si è chiesto come sarebbe la next-gen di Sony se avesse un aspetto simile a quello di Xbox Series X, ovvero a forma di torre.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

PS5 avesse Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 avesse