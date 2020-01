Donne Sanremo 2020, Amadeus: ospiti e scaletta delle cinque serate (Di martedì 14 gennaio 2020) Sanremo 2020 Amadeus, scaletta cinque serate: ospiti e collocazione delle Donne da martedì 4 a sabato 8 febbraio E’ (quasi) tutto pronto per il prossimo Festival di Sanremo, dopo la conferenza stampa ufficiale che si è tenuta oggi presso il Teatro del Casinò Municipale della città dei fiori, dove il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020 ha svelato, tra le altre cose, i nomi delle undici Donne che lo affiancheranno sul palco del Teatro Ariston da martedì 4 a sabato 8 febbraio. E da TvBlog scopriamo anche la scaletta delle cinque serate, con le conduttrici e gli ospiti (non si sa ancora, invece, quali cantanti si esibiranno nella prima serata e quali nella seconda). Con Fiorello e Tiziano Ferro, ospiti fissi di Amadeus per l’intera settimana, nella prima puntata di Sanremo 2020 (martedì 4 febbraio) a condurre ci saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal, mentre tra gli ... Leggi la notizia su lanostratv

