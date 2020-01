Documenti falsi, arrestati due fratelli: avevano precedenti in polizia (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – arrestati dagli agenti del Commissariato Vicaria – Mercato di Napoli due fratelli napoletani che fabbricavano Documenti falsi. I due falsari avevano precedenti in polizia. Nella topografia clandestina sequestrati anche 105 grammi di cocaina. Fermati ieri pomeriggio, oggi sono stati condannati per direttissima Vincenzo e Giuseppe Russolillo, di 47 e 43 anni, per i reati di possesso e fabbricazione di Documenti falsi e resistenza a pubblico ufficiale. Presi dai poliziotti durante un controllo antidroga. Gli agenti in un locale in via Carriera hanno così rinvenuto e posto al sequestro un pc portatile, una stampante, numerose card in pvc, vari ologrammi con il logo della Repubblica Italiana, insieme ad altri strumenti per la realizzazione di Documenti. L'articolo Documenti falsi, arrestati due fratelli: avevano precedenti in ... Leggi la notizia su anteprima24

