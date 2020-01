Disperata per lo sfratto si dà fuoco in casa: muore una trans 41enne di origini brasiliane (Di martedì 14 gennaio 2020) Una persona di 41 anni, dopo aver ricevuto la notifica di sfratto, è rientrato in casa e si è dato fuoco. Questa mattina, intorno a mezzogiorno, una persona di 41 anni a cui era appena stata comunicata la notifica di sfratto, si è dato fuoco. Il disperato gesto è avvenuto dentro casa, nell’appartamento in Corte … L'articolo Disperata per lo sfratto si dà fuoco in casa: muore una trans 41enne di origini brasiliane NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

