Difesa del sottosuolo, 20 milioni nel Sannio: ecco i comuni interessati (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Sono quattordici gli interventi relativi ad altrettanti comuni del Sannio, per un totale di 20 milioni di euro, inseriti nel nuovo Piano di interventi per la Difesa del suolo e la prevenzione dal rischio idrogeologico della Regione Campania. Abbiamo stanziato 110 milioni di euro destinati ai comuni per effettuare oltre 80 interventi finalizzati a mettere in sicurezza il nostro territorio, le aree abitate e allo stesso tempo, con l’apertura dei cantieri, creiamo lavoro. Figurano i comuni di Baselice, Bucciano, Buonalbergo, Castelpoto, Cautano, Circello, Dugenta, Ginestra degli Schiavoni, Paduli, Paolisi, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Bartolomeo in Galdo e Tocco Caudio. Grazie al presidente Vincenzo De Luca per questa caparbietà insieme a tutta la maggioranza nell’attivare un complesso ... Leggi la notizia su anteprima24

