Cieca in pochi giorni a soli 4 anni per l’influenza, la terribile storia della piccola Jade (Di martedì 14 gennaio 2020) È la terribile storia della piccola Jade DeLucia, una bimba statunitense che tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio è rimasta in coma dopo essere stata colpita dall’influenza stagionale contro la quale non era stata vaccinata. Al risveglio ha scoperto di aver perso la vista. I Genitori: “È terribile vedere i figli soffrire in questo modo, vaccinateli”. Perdere la vista a soli 4 anni in pochissimi giorni a causa di un virus influenzale che ha rischiato seriamente anche di ucciderla. È la terribile storia della piccola Jade DeLucia, una bimba statunitense dello stato dell’Iowa che tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio è rimasta addirittura in coma dopo essere stata colpita dall’influenza stagionale contro la quale non era stata vaccinata. Il calvario della piccola è iniziato poco prima di Natale, il 19 dicembre scorso, quando la piccola ha iniziato a sentirsi male. I ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

