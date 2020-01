Ciclismo, Julian Alaphilippe sarà al via del Giro delle Fiandre 2020. Il francese, però, potrebbe saltare Strade Bianche e Sanremo (Di martedì 14 gennaio 2020) Julian Alaphilippe, nel 2019, è stato sicuramente uno dei migliori corridori al mondo e ha saputo regalare emozioni come pochissimi altri colleghi. Dopo aver vinto la Milano-Sanremo e aver sfiorato il Tour de France, il corridore francese è pronto a porsi nuovi obiettivi nella stagione che sta per cominciare. Come riporta Velonews.com, infatti, Alaphilippe ha messo nel mirino il Giro delle Fiandre 2020 e prima di prendere il via alla grande classica fiamminga, assaggerà il pavé già alla Dwars door Vlaanderen. Come già annunciato da tempo, il corridore della Deceuninck-Quick Step attaccherà per la prima volta in stagione il numero alla schiena tra un paio di settimane, al Tour de San Juan. Dopodiché correrà Tour de Colombia 2.1 e Parigi-Nizza. Non sembrerebbe avere in programma, invece, la difesa dei successi conquistati nel 2019 alla Strade Bianche e, soprattutto, alla ... Leggi la notizia su oasport

