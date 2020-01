Blocco auto Roma 14 gennaio 2020: stop ai diesel, l’ordinanza (Di martedì 14 gennaio 2020) Blocco auto Roma 14 gennaio 2020: stop ai diesel, l’ordinanza Blocco delle auto a Roma oggi, martedì 14 gennaio 2020, con lo stop ai diesel, fino ai modelli Euro 6. l’ordinanza è arrivata in ritardo, con l’annuncio ufficiale uscito ieri pomeriggio, tant’è che diversi automobilisti sono rimasti sorpresi stamattina quando hanno saputo del divieto. In ogni caso, un Blocco della auto più inquinanti a causa delle concentrazioni di smog sulla capitale era nell’aria da un po’. La causa è il “persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio”. Il Comune ha reso noto che “i rilevamenti hanno evidenziato livelli di inquinamento elevati e una situazione prevista di forte e persistente criticità nei prossimi giorni”. Il divieto riguarda tutti i veicoli privati (ma non gli autobus, molti dei quali ... Leggi la notizia su termometropolitico

UPetrolifera : Blocco auto #diesel euro 5 e 6 a Roma non giustificato da evidenze scientifiche e inutilmente penalizzante per i ci… - GiuseppeEvangeo : RT @stemolinaradio: Il blocco dei diesel di ultimissime generazione è un divieto ideologico, non tecnico. Le emissioni sono più basse delle… - stefano_6000 : RT @ilmeteoit: #Meteo: #ROMA, è EMERGENZA #SMOG, deciso il Blocco delle Auto DIESEL fino a Euro 6. Ecco i Dettagli dell'ORDINANZA #Ratzinge… -