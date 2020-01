Bimbo di 3 anni cade dal balcone di casa a Frosinone: è grave (Di martedì 14 gennaio 2020) È in gravi condizioni il Bimbo di 3 anni caduto dal balcone della sua casa a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Secondo quando emerso dalle prime ricostruzioni, stava giocando su una sedia ed è precipitato per circa sei metri. È stato ricoverato all’ospedale Bambin Gesù di Roma, dove è stato trasferito in eliambulanza. Leggi la notizia su notizie

