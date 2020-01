Bimba rinchiusa in casa per 2 anni: nessuna denuncia dai servizi sociali (Di martedì 14 gennaio 2020) Dalla Germania arriva la notizia di una bambina di 5 anni, rinchiusa in casa per 2 anni dai genitori senza che vedesse la luce del sole. La Bimba avrebbe così patito gravi ritardi nello sviluppo, ma in Germania ci si interroga su un altro risvolto drammatico. I servizi sociali non avrebbero denunciato l’accaduto, dopo aver soccorso la bambina. 2 anni in casa senza luce del sole La storia arriva da Eberswalde, una cittadina del Brandeburgo non distante dalla capitale Berlino. Qui il giornale Märkische Oderzeitung ha rilanciato la notizia di una bambina di 5 anni portata in ospedale e trovata gravemente malnutrita e con gravi ritardi nello sviluppo, quali capacità di esprimersi e problemi mentali. I genitori infatti avrebbero tenuto la bambina chiusa in casa per oltre 2 anni. Assieme a lei, riporta la Bild, altri 2 fratelli di cui però non è stato svelato lo stato di salute. I ... Leggi la notizia su thesocialpost

