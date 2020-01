Benevento, venerdì torna l’appuntamento con Stregonerie (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – venerdì 17 gennaio, alle 18:30, torna da Strega Alberti a Benevento il consueto appuntamento con “Stregonerie – Premio Strega tutto l’anno”, la rassegna che riscopre i grandi capolavori del Premio Strega negli spazi della fabbrica del liquore legato, da sempre, alla letteratura. Curata da Isabella Pedicini e Melania Petriello, in sinergia con Strega Alberti e la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, la rassegna propone per il mese di gennaio un appuntamento dedicato al “Sillabario n 2”, opera con cui Goffredo Parise si aggiudicò l’edizione del 1982 del prestigioso riconoscimento letterario. Il Sillabario n. 2 (accorpato, oggi, al Sillabario n.1 in un unico libro dal titolo “Sillabari”) raccoglie una serie di testi dello scrittore apparsi su “Il Corriere della Sera” negli anni Settanta. Si tratta di brevi racconti incentrati ... Leggi la notizia su anteprima24

PassailBigliett : #vendo #biglietto #treno Vendo IC Roma-Benevento di venerdi 12 gennaio #trenolowcost #RT #vendobiglietto - BeneventoNews : Meteo BENEVENTO: oggi sereno, Venerdì 10 e Sabato 11 nubi sparse » - alfredosalzano : La Curva Sud sosterrà la nazionale italiana di pallamano. Tutti al Palatedeschi venerdì alle 20.00 | Tv7 Benevento -