Autopsia: come evitarla dopo la morte e quando va fatta. I casi (Di martedì 14 gennaio 2020) Autopsia: come evitarla dopo la morte e quando va fatta. I casi L’Autopsia, detta anche “esame autoptico”, è un’operazione che si vorrebbe sempre evitare, ma la legge talvolta la pone come imprescindibile. Vediamo allora che cosa dice la legge su questo tipo di indagine, quando è doverosa e quando invece può essere evitata. Se ti interessa saperne di più sul suicidio assistito e sull’obiezione di coscienza del medico, cos’è e come funziona, clicca qui. Autopsia: di che si tratta esattamente? quali sono le finalità? Prima di considerare l’Autopsia dal lato giuridico, vediamo che cos’è – in estrema sintesi – da un punto di vista medico-scientifico. Essa in sostanza è un‘accurata indagine e studio di un cadavere, svolti attraverso operazioni che permettono l’ispezione dei tessuti e degli organi interni, a ... Leggi la notizia su termometropolitico

PrimaStampa_eu : Modica, omicidio Peppe Lucifora: depositata autopsia, ecco i dettagli di com'è morto il cuoco dell'Asp di Ragusa lo… - NEONCHERRlE : bx dice “non recensisco i film, faccio loro l’autopsia” e recensisce l’ultimo film della marvel come se fosse un’ o… - SoggiuMonica : @Filomen30847137 La loro parola d’ordine è “DESTABILIZZARE” e, come stiamo vedendo, ogni mezzo è lecito. Il giudice… -