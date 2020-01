Uomini e Donne, Tina Cipollari fa un gestaccio a uno spettatore: è caos (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tina Cipollari di Uomini e Donne si infuria con uno spettatore: il gestaccio in diretta E’ da poco terminata una nuova movimentata puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E giusto poco fa c’è stato un durissimo scontro tra Tina Cipollari e uno spettatore in studio, il quale ha difeso Gemma Galgani. Difatti l’opinionista di Uomini e Donne ha criticato la dama, rea di essersi consolata fin troppo in fretta con altri cavalieri dopo la fine della sua frequentazione con Juan Luis Ciano. Una dichiarazione che non è piaciuta minimamente a questo spettatore, che è sbottato nel vero senso della parola: “Tina hai un po’ di invidia verso Gemma perchè tu alla sua età così non ci arrivi…Non hai proprio la possibilità…” Un’esternazione che ha fatto infuriare Tina Cipollari, la quale si è immediatamente alzata dalla sua poltrona per fare il gesto ... Leggi la notizia su lanostratv

