Tutte le nomination agli Oscar (Di lunedì 13 gennaio 2020) La corsa agli Oscar entra nel vivo. A Los Angeles l’Academy annuncia le candidature per i 24 premi in palio il 9 febbraio. Anche quest’anno, la cerimonia che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles non avrà un conduttore ufficiale: i vincitori verranno annunciati dalle star coinvolte nelle presentazioni delle varie categorie.Migliore attrice coprotagonistaKathy Bates, “Richard Jewell”Laura Dern, “Marriage Dtory”Scarlett Johansson, “Jojo RabbitFlorence Pugh, “Little Women”“Margot Robbie, “Bombshell” Migliori costumi“The Irishman”“Jojo Rabbit”“Joker”“Little Women”“Once Upon a Time in Hollywood” Leggi la notizia su huffingtonpost

_MyGreenHeaven_ : Ma tutte queste nomination a Joker e Once Upon a time in Hollywood, dò di matto!!! #OscarNoms - HuffPostItalia : Tutte le nomination agli Oscar - armcopp : Al momento tutte nomination scontate. #Oscar2020 -