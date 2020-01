Sanremo 2020, bordata contro Amadeus, la rabbia della cantate ‘scartata’ (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lisa Panetta contro Amadeus. In un lungo posto sui social ha attaccato, senza nominarlo, il direttore artistico del Festival di Sanremo. “La verità è che ci sarà sempre un Giuda… uno/a che si piega, uno/a che non aiuterà questo Universo ad evolversi, uno/a che si prostrerà, ci sarà sempre un “Giullare di corte”, mentre il maschilismo e l’abuso di potere continueranno a divorarci voracemente, altro che progresso!”, scrive Elisa Panetta. Che poi continua: “Qui viviamo in un regresso vergognoso, e la prova avverrà molto presto, quando vedremo all’improvviso portare avanti una “Pedina” qualsiasi che sia fonte di distrazione da PAROLE E FATTI che rappresentano la PAURA DI UN CAMBIAMENTO IN QUESTA SOCIETÀ DI MERDA! Buona riflessione…”. Continua dopo la foto E non finisce qui: intervistata dalla trasmissione radiofonica Whiteissimo, Lisa Panetta ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… - fattoquotidiano : Sanremo, Salvini: “Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette o conduttori ma i comizi non si fanno sul palco dell’Ari… -