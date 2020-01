Ratzinger: “Celibato sacerdoti indispensabile. Non posso tacere” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Città del Vaticano, 13 gen. (askanews) – “I due Papi” non è solo un film di successo con Jonathan Pryce e Anthony Hopkins. I “due Papi” riflette anche la realtà attuale della Chiesa: c’è quello emerito, Benedetto XVI, che – anche se aveva promesso una vita di preghiera e meditazione in Vaticano – non manca di uscire allo scoperto di tanto in tanto; e quello in carica, Francesco, che spesso viene ‘corretto’ dal suo predecessore dimessosi. Questa volta il nodo della “discordia” è il tema del celibato sacerdotale. Scrive il conservatore Ratzinger: “Il celibato dei sacerdoti è indispensabile. Non posso tacere”. Il monito è contenuto in un volume scritto a quattro mani con il cardinale conservatore Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, dal titolo ... Leggi la notizia su notizie

