QUOTA 102, 'polpetta avvelenata'. E' bufera (Di lunedì 13 gennaio 2020) Cgil, Cisl e Uil unite di fronte all'ipotesi che QUOTA 100, venga trasformata in QUOTA 102. “Le ipotesi di riforma previdenziale che prevedono l’obbligo di avere un numero alto di contributi non possono essere accettate, come quella definita QUOTA 102, Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

ilfaroonline : Pensioni, Anief: “Quota 102? è una polpetta avvelenata” - FisacCGILgenova : RT @fisac_cgil: Pensioni: Cgil, no a Quota 102 o ipotesi con contributi alti per uscita anticipata - - moussmichele : RT @andreasso1951: La riduzione dei parlamentari l’abbatteranno con il referendum, RdC finirà tra un anno ed è già un fallimento, la No-pre… -